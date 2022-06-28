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Группа «Би‑2» выпустила клип на песню «Колыбельная»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Би-2» выпустили новый клип на песню «Колыбельная», которая посвящена памяти главы Фонда Константина Хабенского Алены Мешковой.

В песне есть такие слова: «И как мне с этим жить? Я не смогу забыть, спой мне колыбельную и пусть кошмар уйдет».

«Клип и песня "Колыбельная"» посвящаются памяти Алены Мешковой — нашей близкой подруги, покинувшей нас в конце 2021 года. Многие годы Алена возглавляла Благотворительный Фонд Константина Хабенского. За несколько дней до своего ухода она попросила Леву и Шуру написать для неё колыбельную», — написали авторы под клипом.

Группа также отметила, что сотрудничает с Фондом Хабенского больше 8 лет, и за это время вместе с поклонниками собрали средства для оплаты лечения, лекарств или реабилитации для 96 его подопечных.

Концерт группы «Би-2» в Санкт-Петербурге, запланированный во время Петербургского международного экономического форума отменили. Билеты на выступление стоили от 50 тысяч рублей. Источники издания «Фонтанка» утверждали, что концерт отменили после звонка представителя из силовых ведомств.

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