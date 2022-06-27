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Непогода оставила без света более 20 сел на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Жители 24 населенных пунктов в Волчихинском и Родинском районах Алтайского края остались без света из-за шквалистого ветра, оборвавшего линии электропередачи, сообщило МЧС региона.

Сообщение оперативным службам поступило в 14.00 часов по местному времени. Причиной обрыва стал ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Спасатели и власти уточняют число жителей, попавших в зону отключения энергоснабжения. Организована работа аварийно-восстановительных ремонтных бригад.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ночью 28 июня по востоку региона ожидаются дожди, местами ливневые, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду.

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Топ комментариев

Nik3316

печально что ты думаешь убрать его санкциями...

GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет