Кремль подтвердил участие Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в ноябре, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — цитирует Ушакова ТАСС.

При этом он затруднился точно ответить на вопрос о том, примет ли Путин очное участие или будет участвовать по видеосвязи.

«Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — сказал он.

В этом году в Группе двадцати председательствует Индонезия. Семнадцатая встреча лидеров стран G20 пройдет в ноябре этого года на острове Бали. Президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наоборот, выступила против бойкота саммита, если в нем будет участвовать Путин.