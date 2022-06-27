НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль подтвердил участие Путина в саммите G20

Источник:
Sibnet.ru
585 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в ноябре, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — цитирует Ушакова ТАСС.

При этом он затруднился точно ответить на вопрос о том, примет ли Путин очное участие или будет участвовать по видеосвязи.

«Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — сказал он.

В этом году в Группе двадцати председательствует Индонезия. Семнадцатая встреча лидеров стран G20 пройдет в ноябре этого года на острове Бали. Президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наоборот, выступила против бойкота саммита, если в нем будет участвовать Путин.

Еще по теме
Турция наотрез отказалась вводить санкции против России
Урсула фон дер Ляйен допустила участие Путина в саммите G20
Япония ударит новыми санкциями по России
Украина отказалась от надежды на вступление в НАТО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
49
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
35
Little Big покинули Россию
33
Путин не забыл о прямой линии