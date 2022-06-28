Фильм «Нахимовцы» выходит на экраны ко Дню Военно‑морского флота

Фильм «Нахимовцы» режиссера Олега Штрома выходит во вторник на экраны ко Дню Военно-морского флота про братьев-близнецов, которые познают силу нахимовского братства.

По сюжету капитан Логинов из семьи потомственных военных моряков мечтает, чтобы его сыновья – Тимофей и Семен – прошли подготовку в Нахимовском училище и служили на флоте.

Но братья-близнецы не хотят продолжать морскую династию, в их планы входит зарабатывать много денег и беззаботно жить на гражданке. Эти желания приводят их к местному авторитету, который затягивает братьев в опасную авантюру.

В ленте снялись известные актеры Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш и другие. Роли близнецов достались Даниилу и Никите Ходуновым. Продюсеры картины – Юрий Обухов и Алексей Рязанцев.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Главным местом стало само легендарное Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, а окружением актеров, исполняющих главные роли в фильме, – настоящие курсанты училища.