Фильм «Нахимовцы» выходит на экраны ко Дню Военно‑морского флота

Фильм «Нахимовцы» режиссера Олега Штрома выходит во вторник на экраны ко Дню Военно-морского флота про братьев-близнецов, которые познают силу нахимовского братства.
По сюжету капитан Логинов из семьи потомственных военных
моряков мечтает, чтобы его сыновья – Тимофей и Семен – прошли подготовку в
Нахимовском училище и служили на флоте.
Но братья-близнецы не хотят продолжать морскую династию, в их планы входит зарабатывать много денег и беззаботно жить на гражданке. Эти желания приводят их к местному авторитету, который затягивает братьев в опасную авантюру.
В ленте снялись известные актеры Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш и другие. Роли близнецов достались Даниилу и Никите Ходуновым. Продюсеры картины – Юрий Обухов и Алексей Рязанцев.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Главным местом стало само легендарное Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, а окружением актеров, исполняющих главные роли в фильме, – настоящие курсанты училища.
GammiPluhТак это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.
Nik3316печально что ты думаешь убрать его санкциями...
pepelmetalДа пусть заявляют сколько им влезет
mogaleksejкредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"