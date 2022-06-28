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Фильм «Нахимовцы» выходит на экраны ко Дню Военно‑морского флота

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Нахимовцы» режиссера Олега Штрома выходит во вторник на экраны ко Дню Военно-морского флота про братьев-близнецов, которые познают силу нахимовского братства.

По сюжету капитан Логинов из семьи потомственных военных моряков мечтает, чтобы его сыновья – Тимофей и Семен – прошли подготовку в Нахимовском училище и служили на флоте.

Но братья-близнецы не хотят продолжать морскую династию, в их планы входит зарабатывать много денег и беззаботно жить на гражданке. Эти желания приводят их к местному авторитету, который затягивает братьев в опасную авантюру.

В ленте снялись известные актеры Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш и другие. Роли близнецов достались Даниилу и Никите Ходуновым. Продюсеры картины – Юрий Обухов и Алексей Рязанцев. 

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Главным местом стало само легендарное Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, а окружением актеров, исполняющих главные роли в фильме, – настоящие курсанты училища.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

Nik3316

печально что ты думаешь убрать его санкциями...

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"