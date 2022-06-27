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Врачи рассказали о пользе вина для людей старше 40 лет

Источник:
«Газета.ру»
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Употребление вина людьми старше 40 лет может иметь как положительные, так и отрицательные моменты, считают врачи-диетологи.

Небольшое количество вина благотворно влияет на работу сердца. Небольшое количество вина помогает людям зрелого возраста также наладить работу кишечника, приводит «Газета.ру» мнение доктора медицинских наук Джона Бурдеоса.

«Во время исследований, проведенных в последние годы, выяснили, что есть связь между умеренным потреблением красного вина и выработкой полезных кишечных бактерий», — пояснил врач.

Диетолог Рэйчел Файн при этом отмечает, что вино может стать причиной обезвоживания. «Поскольку алкоголь является мочегонным средством, его чрезмерное употребление выводит жидкость из организма. Уделяйте особое внимание регидратации», — рассказала Файн.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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