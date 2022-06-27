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Фильм Гая Ричи сняли с проката из‑за украинских гангстеров

Источник:
Sibnet.ru
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Новый фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» сняли с проката из-за наличия в картине украинских гангстеров.

«Украинцы? Я внедрюсь в банду украинцев», — сказал герой Стейтема в одной из сцен трейлера фильма.

Фильм сняли в 2020 году. Зрители должны были увидеть кино этой весной. Но картину сняли с проката.

По сообщению издания Daily Mail, негативное упоминание украинцев стало причиной того, что фильм сняли с проката. Чтобы кино показали зрителям, режиссеру Гаю Ричи надо вырезать упоминания о национальной принадлежности злодеев, заявили киноэксперты.

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Обсуждение (1)
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