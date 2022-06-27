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Россия нанесла массированный удар по учебным центрам ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Константин Алыш (Konstantin Alysh). / CC BY 4.0

Российские силы нанесли массированный удар по учебных центрам сухопутных войск и десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области», — заявил Конашенков.

По его словам, также поражен 184-й учебный центр вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск, находящийся в районе Тетеревки Житомирской области.

В результате боеспособность полностью утратили 46-я аэромобильная бригада и 65-я, 66-я мотопехотные бригады, находящиеся в составе стратегических резервов Вооруженных сил Украины, которые завершали подготовку на полигонах, сказал генерал.

Таким образом, как добавил Конашенков, была сорвана запланированная переброска указанных соединений в зону боевых действий, отметил Конашенков.

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