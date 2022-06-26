Выпускникам школ предложили разрешить служить по контракту

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии без обязательных трех месяцев срочной службы. Поправка к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе» опубликована на сайте законодательного органа.

Авторы инициативы — председатель комитета и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев — предложили рассмотреть законопроект 28 июня.

Сейчас, согласно закону, заключить контракт могут военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев.

Также контракт могут заключить граждане, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу. Кроме того, военнослужащими-контрактниками могут стать граждане с высшим образованием и иностранцы.