«Роскосмос» начал серийный выпуск ракет «Сармат»

«Роскосмос» приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, «Роскосмос» готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где требования к ракете будут повышены по требованию Минобороны, передает «Россия 24».

«Сармат» — российский ракетный комплекс, который должен заменить советский Р-36М2 «Воевода». Ракетная система функционирует по технологии орбитальной бомбардировки, что затрудняет ее уничтожение ПРО противника.

Первый успешный пуск ракеты был произведен 20 апреля 2022 с космодрома Плесецк. До конца года серийные «Сарматы» будут поставлены в один из полков Ужурского ракетного соединения, дислоцированного в Красноярском крае.