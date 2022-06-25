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Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Действие западных санкций усилится, российские граждане почувствуют это в повседневной жизни, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Они будут «кусаться сильнее и сильнее», отметил он.

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру»,— сказал госсекретарь США.

Заявление прозвучало на конференции по продовольственной безопасности в Германии. Блинкен подчеркнул, что «Россия — единственная, кто несет ответственность за кризис».

По оценке американского дипломата, из-за военной операции России на Украине ряды голодающих пополнят еще «40 или 50 миллионов человек» по всему миру.

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