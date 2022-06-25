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Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ. Он отметил, что студентам предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, сообщает сайт Кремля.

«Сегодня для вас, для всей нашей огромной страны особый, очень волнующий день. Во всех регионах: и в больших городах, и в небольших поселках — выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам», — сказал Путин.

Глава государства пожелал выпускникам найти собственный путь, а также ставить для себя самую высокую планку вне зависимости от профессии. Путин подчеркнул, что такой подход станет залогом успеха.

«Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то все сделает за вас», — отметил Путин.

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Политика #Россия
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