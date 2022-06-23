Документальный фильм про «Ласковый май» покажут в день смерти Шатунова

РЕН ТВ покажет документальный фильм собственного производства «Ласковый май: от заката до рассвета» в четверг в 23.30 в память об Юрии Шатунове, сообщает пресс-служба канала.

Взлет «Ласкового мая», начавшийся в конце 80-х годов, был невероятный, просто фантастический. Никому не известная группа из детдомовских пацанов и композитора-самоучки стала самой популярной в стране.

«Ласковый Май» продал билетов больше, чем сам Майкл Джексон. В чем причина феномена группы, ее главный секрет? Ведь «Ласковый Май» – это не просто группа, это начало российского шоу-бизнеса, его рождение.

Простые аккорды и еще более простые тексты хитов – но почему такое сумасшествие на стадионах, почему миллионы девчонок сходили с ума и плакали только при виде Юры Шатунова? В чем была причина развала группы и как делили «Ласковый май»? Как слава и деньги ломали психику подростков из детского дома и их судьбы годы спустя?