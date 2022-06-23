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Нобелевский лауреат допустил победу России и Китая над США

Источник:
ТАСС
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Фото: World Economic Forum / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Соединенные Штаты вступили в новую холодную войну против России и Китая и могут проиграть ее, считает влиятельный американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц.

«США, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. И то, что американские лидеры изображают ее противостоянием между демократией и авторитаризмом, не выдерживает критики, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно обхаживают такого систематического нарушителя прав человека, как Саудовская Аравия», — цитирует ТАСС Стиглица.

По его словам, подобное лицемерие наводит на мысль, что «на карту поставлена, по крайней мере, отчасти глобальная гегемония, а не ценности». «Поскольку США, похоже, всерьез намерены противостоять Китаю в соревновании за мировое господство, им лучше начать наводить порядок в собственном доме».

«Другие страны не захотят вступать в союз с державой, которая зиждется на все более неопределенных экономических, социальных и политических основах», — сказал Стиглиц, который ранее занимал пост главы Совета экономических консультантов при Белом доме.

Экономист подчеркнул, что «существует более чем достаточно доказательств того, что некоторые аспекты американской политической и социальной жизни стали глубоко патологическими».

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