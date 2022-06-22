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Госдума ужесточила наказания за пытки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщается на сайте парламента.

Согласно изменениям в законодательстве, будут ужесточены наказания за пытки, в случае если в результате был причинен тяжкий вред здоровью или жертва пыток умерла.

Изначально максимальный срок составлял 12 лет, теперь виновных будут лишать свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности до 20 лет.

Групповые пытки будут наказываться лишением свободы сроком от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет, отмечается в сообщении.

В законе также изменили определение пыток. Теперь таковыми будут считаться не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие.

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Политика #Законы #Криминал
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

pinta666

у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.