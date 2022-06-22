Госдума ужесточила наказания за пытки

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщается на сайте парламента.

Согласно изменениям в законодательстве, будут ужесточены наказания за пытки, в случае если в результате был причинен тяжкий вред здоровью или жертва пыток умерла.

Изначально максимальный срок составлял 12 лет, теперь виновных будут лишать свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности до 20 лет.

Групповые пытки будут наказываться лишением свободы сроком от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет, отмечается в сообщении.

В законе также изменили определение пыток. Теперь таковыми будут считаться не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие.