Госдума запретила иностранцам разработку недр

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.
Согласно действующему законодательству, пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, иностранные граждане и юридические лица.
Согласно поправкам, теперь пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ.
Не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона Роснедра должны будут уведомить иностранные юридические лица о необходимости перехода права пользования участком недр к новому юридическому лицу, которое соответствует законодательству.
В течение 90 дней со дня направления уведомления пользователь недр, являющийся иностранным юридическим лицом, будет обязан создать в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном в пользование участке недр.
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