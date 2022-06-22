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Госдума запретила иностранцам разработку недр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

Согласно действующему законодательству, пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, иностранные граждане и юридические лица.

Согласно поправкам, теперь пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ.

Не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона Роснедра должны будут уведомить иностранные юридические лица о необходимости перехода права пользования участком недр к новому юридическому лицу, которое соответствует законодательству.

В течение 90 дней со дня направления уведомления пользователь недр, являющийся иностранным юридическим лицом, будет обязан создать в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном в пользование участке недр.

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