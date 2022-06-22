Юрист предупредили о штрафах за одуванчики на дачных участках

Сорняки, к которым относятся одуванчики и ромашки, на дачном участке может обернуться штрафом в размере от 20 до 50 тысяч рублей, предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Данная мера зафиксирована частью четыре статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях, сказал Редин в беседе с агентством «Прайм».

Редин подчеркнул, что штрафы назначаются с учетом объективных факторов, а именно: относится ли данный земельный участок к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также вероятность намеренного разведения сорняков.

Юрист объяснил, что если штраф можно получить на нецелевое использование участка, если будет доказано, что сорняки выращивались там намеренно, а площадь покрытия этими растениями превышает 20–25% от общей площади участка.