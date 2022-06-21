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Российские банки прекратили валютные переводы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крупные российские банки, которые находятся под западными санкциями, начали приостанавливать проведение валютных переводов внутри России.

На сегодня в этом списке восемь банков — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие», Альфа-банк, «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и Московский кредитный банк.

Введение санкций в отношении российских финансовых институтов ограничило возможность валютных платежей, пояснил РБК представитель ВТБ. Банк ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов.

Московский Кредитный Банк уточнил, что вынужден приостановить переводы в валюте, чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными.

Сбербанк на официальном сайте сообщает, что в связи с санкционными ограничениями на расчеты в иностранной валюте переводы валюты внутри страны могут быть недоступны.

Отмечается, что банк не гарантирует, что отправленный валютный перевод в итоге придет в этой же иностранной валюте — в процессе передачи он может быть конвертирован в рубли.

Почему стали недоступны переводы

Российские банки используют два способа проведения платежей в валюте — через корреспондентский счет, открытый в зарубежном банке, а также через расчеты в Национальном расчетном депозитарии.

При этом с иностранными банками-корреспондентами, через которые идут валютные переводы, необходимо взаимодействовать через систему SWIFT, от которой большинство попавших под санкции банков отключены.

Что касается Национального расчетного депозитария, то в июне он также попал под санкции, это серьезно ограничило возможность валютных переводов по данной схеме.

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