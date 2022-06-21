Поставки китайских авто в Россию резко сократились

Импорт легковых автомобилей и компонентов из Китая в Россию сокращается, несмотря на исчерпание запасов европейских автомобилей и приостановку производства на АвтоВАЗе.

В мае импорт легковых машин китайского производства в Россию рухнул в 2,6 раза: с 84,6 миллиона долларов в денежном выражении, в апреле — до 32 миллионов. При этом резкое сокращение рынка продолжается не первый месяц — еще в мае поставки составляли 190,7 миллиона долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенную статистику Китая.

Готовые автомобили в РФ из Китая ввозят Chery, Changan и другие. Geely собирает автомобили в Белоруссии, Haval — в Тульской области.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отметил, что сейчас во всем мире фиксируется дефицит автомобилей, поэтому Россия далеко не единственный рынок, куда Китай сейчас может их поставить.

«Понятно, что Россия может быть интересна как рынок в долгосрочной перспективе, но важным фактором остается и стратегия, которую выберут власти РФ», — высказался он.