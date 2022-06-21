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Канатную дорогу нового поколения запустили в Манжероке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © курорт Манжерок

Канатная дорога нового типа – шестиместный кресельный подъемник с подогреваемыми креслами, с защитными колпаками и системой стабилизации – заработала в новом турсезоне на курорте Манжерок в Республике Алтай, сообщили власти региона.

«Сегодня гости курорта уже могут воспользоваться новой канаткой и насладиться видами, которые открываются с вершины горы Малая Синюха, с высоты 1240 метров. В зимний сезон благодаря этой канатной дороге трассы катания на курорте Манжерок увеличатся до 32 километров», – рассказал гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Протяженность канатной дороги 1 тысяча метров. Скорость движения – шесть метров в секунду, пропускная способность 2775 человек в час.

Эта канатная дорога стала первой кресельного типа в России системы D-line. Подвижной состав этой системы отличается повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, кресла не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума и вибрации.

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай
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