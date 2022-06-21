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Тор объединяется со Стражами галактики в новом трейлере

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Marvel выпустила новый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром», в котором Бог грома воссоединяется со Стражами галактики и сражается с убийцей богов.

В ролике, который длится чуть больше минуты, Тор в исполнении Криса Хемсворта, выступает с вдохновенной речью, а с Горром, роль которого исполняет Кристиан Бэйл, он сражается вместе с Валькирией.

До событий фильма, в конце третей фазы киновселенной, Тор отправляется в путь вместе со Стражами галактики, а после этого решает отойти от супергеройских дел. 

Но в новом фильме его надеждам на спокойную жизнь не суждено сбыться, теперь ему приходится противостоять убийце богов Горру, а также он встречается со своей бывшей девушкой Джейн Фостер, которая, как оказывается, получила супергеройскую силу и стала женщиной-Тором.

Мировая премьера фильма запланирована на 8 июля. Режиссером нового «Тора» вновь выступает Тайка Вайтити.

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