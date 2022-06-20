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Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за запрета Вильнюса на железнодорожный транзит ряда товаров через Калининградскую область.

Москва расценивает подобный шаг как провокационную меру, нарушающую международно-правовые обязательства Литвы, а также открытые враждебные действия. Российское дипломатическое ведомство потребовало «незамедлительной отмены этих рестрикций».

«Заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что если в ближайшее время грузовой транзит не будет восстановлен в полном объеме, то Россия «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.