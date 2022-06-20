Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за запрета Вильнюса на железнодорожный транзит ряда товаров через Калининградскую область.

Москва расценивает подобный шаг как провокационную меру, нарушающую международно-правовые обязательства Литвы, а также открытые враждебные действия. Российское дипломатическое ведомство потребовало «незамедлительной отмены этих рестрикций».

«Заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что если в ближайшее время грузовой транзит не будет восстановлен в полном объеме, то Россия «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.