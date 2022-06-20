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Опубликован тизер фильма «Чебурашка»

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели представили первый тизер фильма «Чебурашка», в котором видно внешний облик всем известного персонажа.

«Все помнят этого милого плюшевого малыша из старого мультика. А что, если Чебурашка на самом деле существует? Что, если он — не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране?», — говорится в описании к фильму.

В кино «Чебурашку» покажут 1 января 2023. В киноверсии Чебурашка нарисован с помощью графики, у него огромные карие глаза.

Также в тизере засветился актер Сергей Гармаш — он играет главного героя, и видимо, друга Чебурашки.

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mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

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