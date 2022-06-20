Опубликован тизер фильма «Чебурашка»

Создатели представили первый тизер фильма «Чебурашка», в котором видно внешний облик всем известного персонажа.

«Все помнят этого милого плюшевого малыша из старого мультика. А что, если Чебурашка на самом деле существует? Что, если он — не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране?», — говорится в описании к фильму.

В кино «Чебурашку» покажут 1 января 2023. В киноверсии Чебурашка нарисован с помощью графики, у него огромные карие глаза.

Также в тизере засветился актер Сергей Гармаш — он играет главного героя, и видимо, друга Чебурашки.