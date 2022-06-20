Приемная кампания стартовала в российских вузах

Приемная кампания в высшие учебные заведения стартовала в России с 20 июня. В этом году абитуриенты могут подать документы тремя способами: лично, отправив их по почте или в электронной форме — через сайт университета или сервис «Поступление в вуз онлайн».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что все вузы готовы к началу вступительной кампании, а также напомнил, что в этом году вновь увеличено число бюджетных мест для поступающих.

«В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам», — пояснил он.

По его словам, в этом году упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение, и с сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек.

На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест, следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 и 54,7 тысяч мест соответственно.

Кампания по поступлению в вузы продлится до 9 августа, когда должны быть изданы приказы о зачислении первокурсников.