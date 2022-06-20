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ЕГЭ по информатике сдадут более 126 тыс. выпускников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям состоится в основной период 20 и 21 июня, его будут сдавать более 126 тысяч выпускников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Второй год экзамен проводится на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках. Заявление на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в основной период подали около 126,5 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В 2022 году информатика впервые опередила по популярности физику среди предметов по выбору. ЕГЭ по информатике выполняется с помощью специального программного обеспечения, экзамен включает 27 заданий с кратким ответом.

Задания проверяются автоматически без участия экспертов. Продолжительность экзамена составляет три часа 55 минут (235 минут). Участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования.

Выполнение заданий допускается на языках программирования: С++, Java, C#, Pascal, Python, школьный алгоритмический язык. Доступ к интернету запрещен, при выполнении ЕГЭ можно пользоваться черновиком.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40. Свои результаты участники экзамена, сдающие его 20 июня, получат не позднее 4 июля, сдающие 21 июня — не позднее 6 июля.

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