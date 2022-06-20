Природный парк создадут на Каракольских озерах

Природный парк создадут на знаменитых Каракольских озерах в Республике Алтай, сообщило правительство региона.
Соответствующее соглашение глава региона Олег Хорохордин подписал с Фондом Дом.РФ в ходе Петербургского экономического форума.
«Чтобы сохранить эту территорию от антропогенного воздействия и сберечь ее уникальную и нетронутую природу, мы создадим природный парк, где будут обеспечены комфорт и безопасность жителей и гостей региона», – прокомментировал Хорохордин.
Главное условие – уважение традиций жителей и полное даже самого минимального, ущерба алтайской природе и особо охраняемой зоне, добавил он.
Каракольские озера – это особо охраняемая территория республиканского значения, находящаяся в высокогорье и включающая семь природных водоемов разного размера.
Расположены на западном склоне хребта Иолго, водораздела рек Бия и Катунь у подножия перевала Багаташ. Здесь берёт начало речка Тура — приток реки Каракол, которая, в свою очередь, впадает в приток Катуни Элекмонар.
mosquito__2010Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.
Алекс555Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...
Antoxa.Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....
Максим АлейниковКосмические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.