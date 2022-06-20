Природный парк создадут на Каракольских озерах

Природный парк создадут на знаменитых Каракольских озерах в Республике Алтай, сообщило правительство региона.

Соответствующее соглашение глава региона Олег Хорохордин подписал с Фондом Дом.РФ в ходе Петербургского экономического форума.

«Чтобы сохранить эту территорию от антропогенного воздействия и сберечь ее уникальную и нетронутую природу, мы создадим природный парк, где будут обеспечены комфорт и безопасность жителей и гостей региона», – прокомментировал Хорохордин.

Главное условие – уважение традиций жителей и полное даже самого минимального, ущерба алтайской природе и особо охраняемой зоне, добавил он.

Каракольские озера – это особо охраняемая территория республиканского значения, находящаяся в высокогорье и включающая семь природных водоемов разного размера.

Расположены на западном склоне хребта Иолго, водораздела рек Бия и Катунь у подножия перевала Багаташ. Здесь берёт начало речка Тура — приток реки Каракол, которая, в свою очередь, впадает в приток Катуни Элекмонар.