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Природный парк создадут на Каракольских озерах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maksim Teltsov / CC BY 3.0

Природный парк создадут на знаменитых Каракольских озерах в Республике Алтай, сообщило правительство региона.

Соответствующее соглашение глава региона Олег Хорохордин подписал с Фондом Дом.РФ в ходе Петербургского экономического форума.

«Чтобы сохранить эту территорию от антропогенного воздействия и сберечь ее уникальную и нетронутую природу, мы создадим природный парк, где будут обеспечены комфорт и безопасность жителей и гостей региона», – прокомментировал Хорохордин. 

Главное условие – уважение традиций жителей и полное даже самого минимального, ущерба алтайской природе и особо охраняемой зоне, добавил он. 

Каракольские озера – это особо охраняемая территория республиканского значения, находящаяся в высокогорье и включающая семь природных водоемов разного размера. 

Расположены на западном склоне хребта Иолго, водораздела рек Бия и Катунь у подножия перевала Багаташ. Здесь берёт начало речка Тура — приток реки Каракол, которая, в свою очередь, впадает в приток Катуни Элекмонар.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.