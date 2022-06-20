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Германия отказалась унижать Россию

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ank Kumar / CC BY-SA 4.0

Германия выступает против «унижения» России и готова для этого пренебречь помощью Украине, считает эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.

По его мнению, об свидетельствуют «тайные переговоры», которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой. «Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — приводит РИА Новости слова Рафа.

Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

«Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от "унижения" России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — отметил эксперт.

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