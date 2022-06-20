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Западные страны столкнулись с дефицитом продуктов

Источник:
ТАСС
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Фото: Tundraski / CC BY-SA 4.0

Нехватка ряда продуктов, в частности пива, попкорна, лука и салями, наблюдается этим летом в западных странах, отмечают эксперты Bloomberg.

Многие продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов, приводит ТАСС исследование экспертов.

«Проблема обычно заключается не в отсутствии продуктов, а в большей степени с растянутой системой глобальной цепочки поставок. Это вихрь факторов: от неблагоприятной погоды и пандемии до геополитической напряженности и восстановления спроса», — пояснили специалисты.

В Германии не хватает стеклянных бутылок, в том числе из-за конфликта на Украине, которая поставляет стекло. «Нехватка попкорна в США также стала источником беспокойства для кинозрителей. <...> Фермеры могут перейти с кукурузы на более прибыльные культуры», — говорят эксперты.

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Экономика #Продукты
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