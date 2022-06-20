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ФССП станет автоматически открывать дела против должников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Поправки в закон «Об исполнительном производстве», позволяющие приставам возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме, в понедельник, 20 июня вступили в силу в России.

Помимо этого, в автоматическом режиме (без участия должностных лиц) службе разрешено взыскивать исполнительский сбор и устанавливать наложенные на должника ограничения, это касается и ареста имущества.

Основанием для автоматического открытия дела может стать наличие в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о неуплате в установленный срок штрафов за нарушение закона.

Автоматически производство закроют, если из ГИС ГМП поступит информация об уплате долга и если ФСПП подтвердит достаточность уплаты. Такие решения приставы будут принимать в форме постановлений с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также приставы получили возможность автоматически запрашивать информацию о должниках и взыскателях (например, данные паспортов, ИНН, СНИЛС, информацию об их имущественном положении) с использованием ГИС, а у операторов связи — номера телефонов участников производства для их уведомления.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.