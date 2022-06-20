ФССП станет автоматически открывать дела против должников

Поправки в закон «Об исполнительном производстве», позволяющие приставам возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме, в понедельник, 20 июня вступили в силу в России.
Помимо этого, в автоматическом режиме (без участия должностных лиц) службе разрешено взыскивать исполнительский сбор и устанавливать наложенные на должника ограничения, это касается и ареста имущества.
Основанием для автоматического открытия дела может стать наличие в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о неуплате в установленный срок штрафов за нарушение закона.
Автоматически производство закроют, если из ГИС ГМП поступит информация об уплате долга и если ФСПП подтвердит достаточность уплаты. Такие решения приставы будут принимать в форме постановлений с усиленной квалифицированной электронной подписью.
Также приставы получили возможность автоматически запрашивать информацию о должниках и взыскателях (например, данные паспортов, ИНН, СНИЛС, информацию об их имущественном положении) с использованием ГИС, а у операторов связи — номера телефонов участников производства для их уведомления.
mosquito__2010Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.
Antoxa.Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....
Алекс555Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...
Максим АлейниковКосмические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.