ФССП станет автоматически открывать дела против должников

Поправки в закон «Об исполнительном производстве», позволяющие приставам возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме, в понедельник, 20 июня вступили в силу в России.

Помимо этого, в автоматическом режиме (без участия должностных лиц) службе разрешено взыскивать исполнительский сбор и устанавливать наложенные на должника ограничения, это касается и ареста имущества.

Основанием для автоматического открытия дела может стать наличие в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о неуплате в установленный срок штрафов за нарушение закона.

Автоматически производство закроют, если из ГИС ГМП поступит информация об уплате долга и если ФСПП подтвердит достаточность уплаты. Такие решения приставы будут принимать в форме постановлений с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также приставы получили возможность автоматически запрашивать информацию о должниках и взыскателях (например, данные паспортов, ИНН, СНИЛС, информацию об их имущественном положении) с использованием ГИС, а у операторов связи — номера телефонов участников производства для их уведомления.