Параплан разбился в Омской области

Фото: © Восточное межрегиональное СУТ СК России
Параплан разбился при посадке в Омской области в воскресенье, погибли двое мужчин, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
ЧП произошло в деревне Малокулачье утром. Летательный аппарат перевернулся, и его конструкцией накрыло пилота и пассажира. 55-летний и 58-летний мужчины погибли на месте.
Падение наблюдали два рыбака. Они сообщили о происшествии в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.
Sergej86Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.
pepelmetalСтранно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили
pepelmetalА кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?
urbasikПрофилактика оборудования должна длиться не менее одного года.