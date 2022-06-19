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Параплан разбился в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Восточное межрегиональное СУТ СК России

Параплан разбился при посадке в Омской области в воскресенье, погибли двое мужчин, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

ЧП произошло в деревне Малокулачье утром. Летательный аппарат перевернулся, и его конструкцией накрыло пилота и пассажира. 55-летний и 58-летний мужчины погибли на месте.

Падение наблюдали два рыбака. Они сообщили о происшествии в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

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ЧП #Происшествия #Омск
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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.