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«Газпром» приостановит «Турецкий поток»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Газопровод «Турецкий поток» перекроют из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает пресс-служба «Газпрома» в официальном телеграм-канале.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.

«Турецкий поток» — газопровод, поставляющий газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море и турецкую территорию. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Ранее «Газпром» объявил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» на 40%. Компания пояснила, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции «Портовая», где газоперекачивающие агрегаты выработали межремонтный ресурс.

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