Санкциями по зубам: как изменится стоматология

Импортную пломбу или российскую? Продолжат ли зубные врачи задавать подобные вопросы? И как в целом в условиях санкций изменится стоматология, почти полностью зависящая от импорта?

В государственном реестре медицинских изделий Росздравнадзора для стоматологии на долю импорта приходится 68% (3634 позиции). Еще 18% изделий — отечественные продукты с импортными компонентами, говорил ранее главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава, академик Олег Янушевич.

Полностью отечественные — только 14%. При этом доля импорта варьируется по областям. Например, для лечения хронического периодонтита 88% материалов отечественные.

Полное отсутствие отечественных и иных доступных аналогов только по 2,5% (89 позиций). «Это немного, но в случае полной изоляции страны взять их будет неоткуда», — пояснил эксперт.

Так, например, в списке продукции критического импорта рентгеновское оборудование для стоматологии, брекет-системы и конкурентоспособные покрытия для металлокерамических коронок.

Лечить стало нечем?

Однако, предполагают врачи, эта ситуация временная. Основные проблемы связаны не с отказом зарубежных компаний от поставок в Россию, а с разрывом логистических цепочек, пояснил глава Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко. То есть, меняются сроки и стоимость поставок, но речи о полном исчезновении материалов не идет.

Также, по его словам, дефицит может ощущаться из-за того, что большинство врачей консервативны и предпочитают работать с привычными им материалами и оборудованием, не желая переходить на аналоги.

«Доктора выбирают импортные материалы не из-за престижа, а из-за надежности и эффективности. Российские материалы выполняют прямую функцию, но в работе они не обеспечивают прогнозируемый устойчивый результат», — прокомментировал Sibnet.ru главврач пародонтологического центра MaxTreat Максим Копылов.

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При этом врач отметил, что некоторые российские разработки могут составить достойную конкуренцию признанным мировым производителям. Например, отечественный препарат «Фагодент» успешно применяется при хирургической пародонтологии.

Кроме того, в клинике собеседника используются российские средства для обработки и дезинфекции («Мультицид», «Дезклинер»), инъекционные дентальные иглы российского производства и стерильные материалы (салфетки, хирургическая одежда, маски). Но этого для полной независимости от заграницы недостаточно.

И в целом российские материалы, инструменты и оборудование, по его мнению, существенно уступают зарубежным производителям «именно по качественным характеристикам».

Где пломбы есть?

Случился парадокс. Дефицит материалов сейчас наблюдается больше не в частном секторе, где преобладают импортные материалы, а в государственном.

Казалось бы, в государственных стоматологических поликлиниках всегда часть оборудования и материалов были отечественные. И нехватки быть не должно. Но возникли процедурные трудности.

«На фоне глубокого кризиса не сработала система контрактов, все конкурсы пустые. Поликлиники не смогли закупить материалы. Произошел скачок цены, и никто не пришел на площадку конкурса. Надо перезаключаться...», — пояснил Яременко.

При этом многие частные клиники, благодаря большей финансовой свободе, смогли закупиться впрок. «Почувствовав грядущие изменения на рынке, мы произвели, пожалуй, самую масштабную закупку за все существование нашей молодой клиники», — сказал Копылов.

Стоматология подорожает?

«В марте-апреле материалы и инструменты у поставщиков подорожали от 30% до 70%... Сейчас в связи с тем, что доллар упал, поставщики значительно снизили цены. Проблем с поставками нет на данный момент», — обнадежил Sibnet.ru управляющий партнер Центров имплантации и стоматологии «ИНТАН» Артем Кольцов.

«Мы подняли прайс примерно на 5%, и то это было в самом начале спецоперации», — привел пример своей клинике собеседник.

Но есть и другие примеры. «По нашей информации, некоторые клиники уже повысили цены от 20 до 40%, мы (центр MaxTreat) изменили их только в середине апреля на 10%. Не менять цены для пациентов сразу и намного удалось за счет собственных запасов клиники и грамотному подходу к планированию и закупкам», — сказал Копылов.

На вопрос о возможном изменении качества лечения врачи отвечают неоднозначно. «Падение качества маловероятно, так как оно зависит в первую очередь от навыков и знания доктора, а значит пациенты не должны ощутить существенной разницы. Другое дело... лечебный процесс может стать менее удобным и адаптивным», — прокомментировал представитель ФМБА России, стоматолог Дмитрий Юдин.