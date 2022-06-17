Губернаторы оценили идею пересесть на Lada

Губернаторы ряда регионах положительно отреагировали на идею сменить служебные автомобили на машины марки Lada, но с некоторыми условиями, например, чтобы машина заводилась 50-градусный мороз.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что государство будет обеспечивать работу предприятий, но не станет искусственно их стимулировать. В пример он привел подушки безопасности для автомобиля Lada. По его словам, за эти машины заплатят из бюджета, только если придется пересадить на них чиновников.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в случае необходимости готов сменить служебный автомобиль, но считает, что это может повлиять на мобильность главы региона.

«Для меня комфорт не принципиален. Оперативности будет меньше, возможности губернатора будут меньше с учетом скоростного режима», — сказал Кобзев ТАСС, отметив, что региональное правительство пока не планирует обновлять автопарк и пользуется автомобилями, приобретенными порядка 10 лет назад.

Глава Республики Алтай Олег Хороходин сказал ТАСС, что уже выбрал отечественный автопром: «Я приобрел ГАЗ-24 1976 года, там всего 55 тысяч пробега, готов на ней ездить дальше».

Не отказались бы от отечественного марок автомобиля губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при этом напомнил, что госслужащие и так используют только машины, производимые на заводах РФ, но марки автомобилей могут быть разными.

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сказал, что готов пересесть на Lada, если та будет заводиться в 50-градусный мороз — такая погода случается в регионе.