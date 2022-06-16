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Карта «Мир» расширит международное присутствие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Карты платежной системы «Мир» в ближайшее время начнут принимать еще четыре страны, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Сейчас карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме этого, в ряде стран российские карты принимаются частично — в частности, на Кипре и в ОАЭ.

Скоробогатова не стала уточнять, какие еще государства могут признать российские карты. По некоторой информации, одной из этих четырех стран может стать Куба, с которой уже несколько месяцев ведутся соответствующие переговоры.

Оператором карт «Мир» является Национальная система платежных карт. Также она обрабатывает трансакции по картам ушедших с российского рынка из-за санкций Visa и MasterCard.

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