НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков назвал единственный способ нормализации отношений с США

Источник:
РИА Новости
579 12
Фото: © пресс-служба президента РФ

Единственный путь нормализации отношений с США — отказ от гегемонизма и понимание, что Россия не будет вассалом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», — уточнил Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас Москва и Вашингтон находятся в «горячей точке противостояния». При этом США должны понять, что воевать с Россией «экономически, дипломатически, политически — дело бесперспективное», — отметил Песков.

«Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что «общения по-старому не будет». «Мы будем общаться с ними жестко. Сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов», — подытожил он.

Еще по теме
Си Цзиньпин поддержал Путина звонком
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
Блинкен допустил территориальные уступки со стороны Украины
Путин сделает заявление о ситуации в мировой политике и экономике
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
Байден пожаловался на «путинский налог»
Украина получит немецкое тяжелое вооружение
Обсуждение (12)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

mosquito__2010

Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...