Песков назвал единственный способ нормализации отношений с США

Единственный путь нормализации отношений с США — отказ от гегемонизма и понимание, что Россия не будет вассалом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», — уточнил Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас Москва и Вашингтон находятся в «горячей точке противостояния». При этом США должны понять, что воевать с Россией «экономически, дипломатически, политически — дело бесперспективное», — отметил Песков.

«Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что «общения по-старому не будет». «Мы будем общаться с ними жестко. Сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов», — подытожил он.