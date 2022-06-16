Набиуллина пообещала не запрещать доллары и евро

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность запрета оборота в РФ долларов и евро. Она также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут.

«Нет», — приводит ТАСС ответ Набиуллиной на вопрос ведущего сессии ПМЭФ, депутата Госдумы Андрея Макарова о возможности запрета доллара или евро в России. Набиуллина также отметила, что не будут запрещены и другие иностранные валюты.

Ранее глава ЦБ заявляла, что регулятор уже в течение многих лет проводит политику дедолларизации как в российской финансовой системе, так и в экономике в целом. Но при этом Набиуллина отметила, что Банк России не намерен полностью отказываться от долларов в резервах.

После введения рядом западных стран санкций в отношении России, в том числе введения Евросоюзом запрета на ввоз наличных евро в РФ, ЦБ ограничил оборот наличной валюты в стране.