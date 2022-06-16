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Гослинга засмеяли за образ Кена для фильма «Барби»

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме «Барби», в Сети появилось его первое фото в образе Кена и рассмешило зрителей.

Гослинг в образе Кена стал загорелым блондином. На фото он позирует с оголенным накаченным прессом в светло-голубом джинсовом костюме.

Фото: © соцсети

Основным поводом для шуток стал возраст Гослинга. Актеру 41 год, и, по мнению пользователей Сети, ему уже поздно играть кукольного Кена в таком возрасте.

В комментариях к фото Кена начали шутить, что название фильма должно носить название «Барби. Жизнь после 40» или «Папик Кен и Барби». Также некоторые пользователи решили, что теперь Гослинг похож на Стаса Костюшкина и Николая Баскова.

Фильм «Барби» выйдет на экраны в 2023 году. Роль Барби в нем сыграет Марго Робби. Сюжет картины пока неизвестен, но сценарий был написан на основе серии игрушек Барби от компании Mattel.

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