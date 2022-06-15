Госдума одобрила конфискацию авто и уголовку для рецидивистов

Злостных нарушителей ПДД, особенно водителей, которые продолжают садиться за руль после лишения, ждут жесткие санкции — Госдума приняла в первом чтении законопроект, где прописаны штрафы в 100-200 тысяч рублей, уголовное преследование и конфискация авто.

Сейчас водителей-лишенцев могут наказать штрафом в 30 тысяч рублей, назначить административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

Законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 тысяч до 200 тысяч рублей (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишенными водительских прав.

«Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет», — цитирует пресс-служба Госдумы председателя Вячеслава Володина.

Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость. Дополнительная мера — конфискация транспортного средства.

Авто или мотоцикл отберут у водителей, которые ранее были наказаны за пьяное вождение, вернули права и в течение года снова оказались пьяными за рулем, а также у тех, кто дважды превысил скорость на 60 километров в час и более, либо за выезд на встречную полосу, кто был наказан за повторность в рамках КоАП и в третий раз совершил это же нарушение.