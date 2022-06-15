Специалисты заповедника «Хакасский» установили видеонаблюдение в гнезде черных коршунов, на видео видно, как растут птенцы, сообщает пресс-служба заповедника.

Все три птенца благополучно появились на свет. Красивые, здоровые, с прекрасным аппетитом, видно, как они стремительно набирают силу и рост. Глава семейства постоянно приносит добычу, а мать бережно укрывает их от непогоды и исправно кормит.

«Можно наблюдать за их первыми проявлениями хищнического характера, птенцы уже начинают выяснять между собой отношения», — говорится в сообщении.



Черные коршуны летают плавно, слегка изгибая крылья. Черные коршуны очень полезны для сельского хозяйства, поскольку они истребляют сусликов и вредных насекомых. Но люди относятся ним негативно, поскольку они воруют утят и цыплят.