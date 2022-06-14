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Новосибирского депутата назначили советником главы ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Донецкой Народной Республики назначили депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова советником, при этом он планирует совмещать работу в Донецке и Новосибирске, сообщил сам Антонов в телеграм-канале.

«Назначение меня советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам большая честь и огромная ответственность. Скажу просто. С 2014 года для меня Донецк стал вторым родным городом. Все эти годы я прожил, держа в сердце боль и страдания дончан, их победы и поражения, разделяя их любовь к родному краю и своему городу», — написал Антонов.

С самого начала специальной операции Антонов проводит в ДНР, развозит там гуманитарную помощь.

«Официальный статус позволит действовать с большей отдачей. Именно в таком ключе я это решение и воспринимаю. Что касается моей депутатской работы в Новосибирске, то все свои обязательства перед избирателями я выполню в полном объеме», — отметил депутат.

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