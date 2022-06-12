Как появился праздник День России

Страна 12 июня отмечает один из самых молодых государственных праздников — День России. Тридцать два года назад Российская Федерация была объявлена независимым государством.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Она провозглашала, что при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользуется всей полнотой власти. Заявлен приоритет российских законов над законами СССР.

В Декларации указывалось, что она станет основой для разработки новой Конституции. За документ проголосовали 907 депутатов, 13 — против и 9 воздержались. Декларацию подписал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин.

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Ровно через год состоялись выборы президента, на которых победил Ельцин. Еще через год Верховный Совет издал постановление о присвоении дате принятия Декларации о государственном суверенитете статуса праздничного (нерабочего) дня.

Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником.

Он получил неофициальное название «День независимости». 12 июня 1998 года Ельцин в обращении к соотечественникам предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России.