Сербия отказалась вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич отклонил требование канцлера Германии Олафа Шольца ввести санкции против России.

Сербский лидер отметил, что Москву и Белград «связывают давние особые отношения», поэтому Евросоюз должен учитывать сложившуюся ситуацию, передает Reuters.

«Что касается санкций, у нас другая позиция. Мы помним о санкциях против Сербии и не считаем санкции эффективными»,— подчеркнул сербский президент.

Канцлер Германии в пятницу посетил Приштину с официальным визитом в рамках турне по Западным Балканам. Он заявил, что правительство Косово, введя санкции против России, показало, что «стоит на правильной стороне».

Затем Шольц встретился с Александром Вучичем и заявил, что присоединение Сербии к санкциям против России необходимо из-за ее стремления вступить в Евросоюз.