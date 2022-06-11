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Сербия отказалась вводить санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Сербии Александр Вучич отклонил требование канцлера Германии Олафа Шольца ввести санкции против России.

Сербский лидер отметил, что Москву и Белград «связывают давние особые отношения», поэтому Евросоюз должен учитывать сложившуюся ситуацию, передает Reuters.

«Что касается санкций, у нас другая позиция. Мы помним о санкциях против Сербии и не считаем санкции эффективными»,— подчеркнул сербский президент.

Канцлер Германии в пятницу посетил Приштину с официальным визитом в рамках турне по Западным Балканам. Он заявил, что правительство Косово, введя санкции против России, показало, что «стоит на правильной стороне».

Затем Шольц встретился с Александром Вучичем и заявил, что присоединение Сербии к санкциям против России необходимо из-за ее стремления вступить в Евросоюз.

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