ЦБ вернул ключевую ставку к докризисному уровню

Банк России понизил ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых — после экстренного повышения в конце февраля она вернулась к докризисным значениям.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — говорится в заявлении ЦБ

На неделе с 28 мая по 3 июня в России второй раз за месяц была зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,01%, следует из данных Росстата.

ЦБ оценит целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Эксперты полагают, что снижение ее, скорее всего, продолжится, но темпы замедлятся.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.