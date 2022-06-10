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ЦБ вернул ключевую ставку к докризисному уровню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Банк России

Банк России понизил ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых — после экстренного повышения в конце февраля она вернулась к докризисным значениям.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — говорится в заявлении ЦБ

На неделе с 28 мая по 3 июня в России второй раз за месяц была зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,01%, следует из данных Росстата.

ЦБ оценит целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Эксперты полагают, что снижение ее, скорее всего, продолжится, но темпы замедлятся.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.


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Топ комментариев

ponhik78

Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...