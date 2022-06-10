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Открылся первый мост между Россией и Китаем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Амурской области

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, построенный через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, открылся, сообщает пресс-служба Амурской области.

В сентябре 2015 года во время визита президента России Владимира Путина в Китай было подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНР о начале реализации проекта.

В пятницу по трансграничному мосту между Россией и Китаем через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» пошли первые грузовые автомобили. «Открытие моста окажет серьезное влияние на развитие торгово-экономических связей между Россией и Китаем», — сказал губернатор Приамурья Василия Орлова.

По его словам, «современные пункты пропуска в перспективе способны обеспечить перемещение до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллиона пассажиров ежегодно. «На первом этапе будет работать только грузовое сообщение», — уточнил губернатор.

Средняя стоимость проезда по мосту будет составлять 8,7 тысячи рублей до тех пор, пока проект не окупится. После тариф будет снижен до размера, позволяющего содержать мост.

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Топ комментариев

ponhik78

Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...