Открылся первый мост между Россией и Китаем

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, построенный через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, открылся, сообщает пресс-служба Амурской области.

В сентябре 2015 года во время визита президента России Владимира Путина в Китай было подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНР о начале реализации проекта.

В пятницу по трансграничному мосту между Россией и Китаем через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» пошли первые грузовые автомобили. «Открытие моста окажет серьезное влияние на развитие торгово-экономических связей между Россией и Китаем», — сказал губернатор Приамурья Василия Орлова.

По его словам, «современные пункты пропуска в перспективе способны обеспечить перемещение до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллиона пассажиров ежегодно. «На первом этапе будет работать только грузовое сообщение», — уточнил губернатор.

Средняя стоимость проезда по мосту будет составлять 8,7 тысячи рублей до тех пор, пока проект не окупится. После тариф будет снижен до размера, позволяющего содержать мост.