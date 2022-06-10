Володин заявил о подготовке запрета вывесок на иностранных языках

Депутаты Госдумы обсуждают запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал Володин в телеграм-канале.

В посте есть опрос, в котором читатели могут проголосовать по этой теме. На момент публикации 72% поддерживают инициативу.

ЛДПР сообщала, что подготовила очередной законопроект, предлагающий ограничить использование заимствованных слов в русском языке. Например, заменить «инфляцию» — «ростом цен», а «стагфляцию» — «застоем».

«Речь идет о том, чтобы в государственных СМИ, в экономических сообщениях было не более 5% иностранных терминов. Если люди не будут постоянно слышать заимствования, то и сами начнут разговаривать на более традиционном русском языке. Задачи ограничить использование иностранных слов среди граждан у нас нет», — пояснял пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин «Газете.Ru».