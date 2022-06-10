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Володин заявил о подготовке запрета вывесок на иностранных языках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы обсуждают запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал Володин в телеграм-канале.

В посте есть опрос, в котором читатели могут проголосовать по этой теме. На момент публикации 72% поддерживают инициативу.

ЛДПР сообщала, что подготовила очередной законопроект, предлагающий ограничить использование заимствованных слов в русском языке. Например, заменить «инфляцию» — «ростом цен», а «стагфляцию» — «застоем».

«Речь идет о том, чтобы в государственных СМИ, в экономических сообщениях было не более 5% иностранных терминов. Если люди не будут постоянно слышать заимствования, то и сами начнут разговаривать на более традиционном русском языке. Задачи ограничить использование иностранных слов среди граждан у нас нет», — пояснял пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин «Газете.Ru».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

ponhik78

Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...