Путин сравнил современность с эпохой Петра I

Президент России Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями и разработчиками стартапов. В ходе выступления глава государства сравнил современность с эпохой Петра I.
Путин отметил, что в ходе своих военных походов первый российский император «не отторгал, а возвращал и укреплял территорию». По его словам, современная Россия выполняет аналогичные задачи.
«Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят», — сказал президент.
Он также заявил, что Россия всегда оставалась «на острие происходящих событий». «Да, были эпохи в истории нашей станы, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед», — подчеркнул Путин.
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