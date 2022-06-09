Кремль исключил возможность изоляции России

Изолировать такую большую, как Россия, страну в современном мире невозможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Изоляция России невозможна, несмотря на то, что недружественные, а точнее, враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах. Это у них не получается и не получится», — цитирует Пескова ТАСС.

Песков ранее отмечал, что в мире есть страны, которые более разумно, чем Европа и США, относятся к динамике развития международных отношений. По его словам, «мир слишком большой», чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну.

Президент Владимир Путин также исключал возможность «жесткой изоляции» какой-либо страны в современном мире. Глава государства уточнил, что на попытки изолировать Россию власти ответят защитой собственников и добросовестных инвесторов, а также свободой предпринимательства.