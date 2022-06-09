Новосибирцы стали активнее покупать грили и мангалы

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Жители Новосибирска в три раза чаще, чем год назад стали
покупать грили, чуть менее активно они покупают мангалы для дач, сообщила
Sibnet.ru пресс-служба «Авито».
Жители Новосибирска активно покупают приспособлениями для
жарки мяса. Продажи мангалов в мае выросли в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Их
покупка обойдется в среднем в 8,7 тысячи рублей.
Грили приобретали в мае в три раза чаще, чем год назад,
обзавестись такой жаровней можно в среднем за 26 750 рублей.
Продажи садовой техники в городе тоже растут — триммеры
стали покупать в 2,2 раза чаще, чем год назад, а газонокосилки — на 96%
активнее. Покупка устройств обойдется в среднем в 5 тысяч рублей и 13, 9 тысячи
рублей соответственно.