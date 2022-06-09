Новосибирцы стали активнее покупать грили и мангалы

Жители Новосибирска в три раза чаще, чем год назад стали покупать грили, чуть менее активно они покупают мангалы для дач, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито».

Жители Новосибирска активно покупают приспособлениями для жарки мяса. Продажи мангалов в мае выросли в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Их покупка обойдется в среднем в 8,7 тысячи рублей.

Грили приобретали в мае в три раза чаще, чем год назад, обзавестись такой жаровней можно в среднем за 26 750 рублей.

Продажи садовой техники в городе тоже растут — триммеры стали покупать в 2,2 раза чаще, чем год назад, а газонокосилки — на 96% активнее. Покупка устройств обойдется в среднем в 5 тысяч рублей и 13, 9 тысячи рублей соответственно.