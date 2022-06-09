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Вице‑премьер Сербии порадовалась срыву визита Лаврова

Источник:
РБК
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Фото: Medija centar Beograd / CC BY-SA 3.0

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович положительно оценила отмену визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова — он, по ее мнению, поставил Белград в неудобное положение.

Визит Лаврова в Белград должен был состояться 6-7 июня. Но окружающие Сербию страны — Черногория, Болгария и Северная Македония — не пропустили самолет министра иностранных дел России.

«Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы пытаемся выжить в энергетическом, финансовом и политическом смысле в действительно трудное время, и я думаю, что нам меньше всего нужно, чтобы через нашу спину решали мировые проблемы», — цитирует РБК Михайлович.

По ее словам Михайлович, в Белграде постоянно слышат, что «Сербия — лучший друг России». «Если они наши друзья, <...> то не должны были планировать приезд в этот момент», — заяивла вице-премьер.

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Политика #Мир
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Иркут 69

То есть оброк, барщина на крепостных..

Killer1974

Ты самый красноречивый бот сибнета.)))

Мокша

которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле». сетуевина изменилась господин...

ager

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