Вице‑премьер Сербии порадовалась срыву визита Лаврова

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович положительно оценила отмену визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова — он, по ее мнению, поставил Белград в неудобное положение.

Визит Лаврова в Белград должен был состояться 6-7 июня. Но окружающие Сербию страны — Черногория, Болгария и Северная Македония — не пропустили самолет министра иностранных дел России.

«Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы пытаемся выжить в энергетическом, финансовом и политическом смысле в действительно трудное время, и я думаю, что нам меньше всего нужно, чтобы через нашу спину решали мировые проблемы», — цитирует РБК Михайлович.

По ее словам Михайлович, в Белграде постоянно слышат, что «Сербия — лучший друг России». «Если они наши друзья, <...> то не должны были планировать приезд в этот момент», — заяивла вице-премьер.