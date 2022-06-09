Спрос на потребкредиты подскочил до рекордных значений

Спрос на потребительские кредиты в России достиг максимума с
марта 2022 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Хоум
кредит».
«В первую неделю июня спрос на потребительские кредиты
достиг максимального значения за весну 2022 года. 12% респондентов заявили о
своем желании взять сейчас потребительский кредит. Для сравнения, в середине
апреля этот показатель был равен 8%», — говорится
в исследовании.
В опросе общественного мнения приняли участие 450 мужчин и
550 женщин в возрасте от 18 до 55 лет.
Наибольшая востребованность потребительских кредитов
отмечается в группе респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (16%). «Мы видим,
что по мере адаптации населения России к новым экономическим условиям спрос на
кредиты постепенно начинает восстанавливаться», — отметили в банке.
«Этому также способствуют изменения на стороне их
предложения. По мере снижения ключевой ставки и одновременного снижения ставок
по кредитам, они становятся все более и более доступными», — пояснил аналитик
банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.
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Мокшакоторые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле». сетуевина изменилась господин...
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