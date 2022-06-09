Спрос на потребкредиты подскочил до рекордных значений

Спрос на потребительские кредиты в России достиг максимума с марта 2022 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Хоум кредит».

«В первую неделю июня спрос на потребительские кредиты достиг максимального значения за весну 2022 года. 12% респондентов заявили о своем желании взять сейчас потребительский кредит. Для сравнения, в середине апреля этот показатель был равен 8%», — говорится в исследовании.

В опросе общественного мнения приняли участие 450 мужчин и 550 женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Наибольшая востребованность потребительских кредитов отмечается в группе респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (16%). «Мы видим, что по мере адаптации населения России к новым экономическим условиям спрос на кредиты постепенно начинает восстанавливаться», — отметили в банке.

«Этому также способствуют изменения на стороне их предложения. По мере снижения ключевой ставки и одновременного снижения ставок по кредитам, они становятся все более и более доступными», — пояснил аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.