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Спрос на потребкредиты подскочил до рекордных значений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Спрос на потребительские кредиты в России достиг максимума с марта 2022 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Хоум кредит».

«В первую неделю июня спрос на потребительские кредиты достиг максимального значения за весну 2022 года. 12% респондентов заявили о своем желании взять сейчас потребительский кредит. Для сравнения, в середине апреля этот показатель был равен 8%», —  говорится в исследовании.

В опросе общественного мнения приняли участие 450 мужчин и 550 женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Наибольшая востребованность потребительских кредитов отмечается в группе респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (16%). «Мы видим, что по мере адаптации населения России к новым экономическим условиям спрос на кредиты постепенно начинает восстанавливаться», — отметили в банке.  

«Этому также способствуют изменения на стороне их предложения. По мере снижения ключевой ставки и одновременного снижения ставок по кредитам, они становятся все более и более доступными», — пояснил аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.


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Топ комментариев

Иркут 69

То есть оброк, барщина на крепостных..

Killer1974

Ты самый красноречивый бот сибнета.)))

Мокша

которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле». сетуевина изменилась господин...

ager

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