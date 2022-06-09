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Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с химоружием

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные готовятся нанести артудары из Сумской области по приграничным районам России для провоцирования ответного удара, а затем устроить провокацию с химоружием, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Согласно замыслу "киевских сценаристов", по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области», — сказал Мизинцев. По его словам, таким образом они попытаются спровоцировать российских военных на ответный удар.

После чего сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют распылить химоружие в Сумах для обвинения Вооруженных сил РФ в применении ядовитых веществ против мирных жителей, отметил генерал.

Мизинцев сказал, что в городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

«Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против мирного населения», — подчеркнул генерал.

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